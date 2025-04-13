Майя Санду объяснила, почему подписала скандальный закон об амнистии

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Не было достаточной бдительности, когда эти изменения в Закон об амнистии происходили, заявила президент Республики Молдова Майя Санду в подкасте, опубликованном на официальной странице администрации президента.
Так Санду объяснила, почему она промульгировала скандальный Закон об амнистии, который привел к освобождению ряда опасных преступников, а затем спровоцировал отставки чиновников.
К закону нет больших вопросов, они были только к изменениям. Мы сделаем анализ, у меня тоже есть команда здесь, которая должна была увидеть, что меняется и попытаться понять, к чему они могли привести. Да, мы сейчас говорим, что не был достаточной бдительности. Это был март 2022 года, тяжелые месяцы.
Также она высказалась за подробный анализ поправок в закон, а ответственные должны понести наказание.
«Именно поправки к закону об амнистии создали риски и уязвимости, которыми злоупотребляли различные люди в системе. И теперь мы должны довести дело до конца и провести тщательное расследование в отношении тех, кто совершил эти злоупотребления: я говорю о судебных органах и сотрудниках пенитенциарной системы», — подчеркнула президент и добавила, что ответственные органы должны также выяснить, кто предложил внести поправки и почему их одобрили, не задумавшись о рисках, которые они несут.
Скандал в системе юстиции
Ранее стало известно, что в Молдове как минимум два криминальных авторитета вышли из тюрьмы, попав под закон об амнистии. Речь об Александре Синигуре и Юрие Радулове. Закон приняли в декабре 2021 года по случаю 30-летней годовщины провозглашения независимости Республики Молдова.
После разразившегося скандала в обществе правящая партия «Действие и солидарность» исключила из своих рядов Олесю Стамате и потребовала ее сдать депутатский мандат. В официальном сообщений в партии объяснили, что Стамате была автором поправок в закон об амнистии, которые сделали возможным выход из тюрьмы вышеуказанных осужденных.
Затем парламент принял документ о толковании закона, которое исключит возможность одновременного использования двух вариантов — смягчения приговора амнистией и условно-досрочного освобождения. Таким образом, если заключенный приговорен к пожизненному заключению, он не должен иметь возможность сначала получить замену на 30 лет заключения, а потом — условно-досрочное освобождение.
Впоследствии премьер Дорин Речан потребовал отставки главы Управления пенитенциарных учреждений. Анатолий Фалка ушел в тот же день. Позднее Генпрокурор Ион Мунтяну в Конституционном суде оспорил поправки в Закон об амнистии. Суд удовлетворил заявление частично.