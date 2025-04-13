Майя Санду объяснила, почему подписала скандальный закон об амнистии

К закону нет больших вопросов, они были только к изменениям. Мы сделаем анализ, у меня тоже есть команда здесь, которая должна была увидеть, что меняется и попытаться понять, к чему они могли привести. Да, мы сейчас говорим, что не был достаточной бдительности. Это был март 2022 года, тяжелые месяцы.