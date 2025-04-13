В МИД России рассказали, где могут построить вторую АЭС в Белоруссии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Рассматриваются два места для строительства второй АЭС в Белоруссии — допблок БелАЭС в Островце и новая АЭС в Могилевской области, сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.