Лукашенко назвал войска ПВО залогом мирного будущего Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 13 апреля, поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником и назвал войска ПВО залогом мирного будущего Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Беларуси в поздравлении обратил внимание, что в год 80-летия Великой Победы страна с особым чувством чтит подвиг воинов противовоздушной обороны, которые смогли внести огромный вклад в освобождение советского народа от немецко-фашистского ига.
Александр Лукашенко заявил, что нынешнее поколение солдат, офицеров, генералов белорусской армии помнит данные победные традиции, а также бережно их хранит и приумножает. Он выразил слова благодарности всем тем, кто в первые годы независимости создавал современные, высокопрофессиональные и оснащенные самой передовой техникой и вооружением войска противовоздушной обороны.
Глава государства поблагодарил личный состав частей и подразделений, которые сегодня и в будни, и в праздничные дни несут боевую вахту и охраняют мирный труд и покой белорусов.
— Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь — это надежный щит Отечества, залог мирного будущего страны, а каждый из вас — пример верности долгу и присяге, — подчеркнул президент Беларуси в поздравлении.
Он выразил слова убеждения в том, что так будет и впредь.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что в одной из отраслей Беларуси ужесточат требования по дисциплине: «Это уже зашкаливает, это нетерпимо».
Кроме того, Лукашенко обратился к начинавшей в Беларуси олимпийской чемпионке Татьяне Навке.
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье 13 апреля, когда говорят «Не я бью — верба бьет».