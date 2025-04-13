Лукашенко назвал войска ПВО залогом мирного будущего Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что нынешнее поколение солдат, офицеров, генералов белорусской армии помнит данные победные традиции, а также бережно их хранит и приумножает. Он выразил слова благодарности всем тем, кто в первые годы независимости создавал современные, высокопрофессиональные и оснащенные самой передовой техникой и вооружением войска противовоздушной обороны.