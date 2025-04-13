Учения территориальных войск начались в Гродненском районе

МИНСК, 13 апр — Sputnik. С 13 по 15 апреля в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдет командно-штабное учение, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.
По информации оборонного ведомства, в маневрах будут задействованы военнообязанные, которых вызвали на сборы, сотрудники МВД, а также народное ополчение.
«Цели учения — совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны», — рассказали в пресс-службе.
Во время учения будут отработаны вопросы обеспечения охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьба с диверсионными и разведывательными группами противника. Также будут обеспечены меры военного положения с привлечением народного ополчения.
«При выполнении задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника подразделения территориальных войск будут усилены артиллерийскими подразделениями», — отметили в Минобороны.