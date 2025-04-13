Зеленский ввел санкции против корреспондента из Екатеринбурга

«От этих санкций ни жарко, ни холодно. И вообще под санкции попало много уважаемых людей, так что я оказался в хорошей компании», — сказал ЕАН Анатолий Бородкин.
Ранее Анатолия Бородкина внесли на украинский сайт «Миротворец», где, по мнению владельцев ресурса, собирают врагов нынешней украинской власти.
Бородкин работает в зоне боевых действий с начала СВО, в 2022 году полгода работал в Харьковской области, за время спецоперации выезжал в девять командировок на фронт.
В этот день санкции Зеленский ввел и еще против нескольких известных журналистов. В частности, против ведущей телеканала «Звезда» Наданы Фридрихсон, телеведущего НТВ Андрея Норкина, военного корреспондента телеканала «Россия 1» Александра Сладкова, телеведущей Первого канала Арины Шараповой и других.
Всего в новый санкционный список попали 130 человек и 18 юридических лиц. Ограничения будут действовать 10 лет. Они включают блокировку активов на Украине, аннулирование лицензий, лишение всех украинских госнаград и запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности.