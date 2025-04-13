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Лукашенко поздравил Навку с юбилеем

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в воскресенье отмечает 50-летие.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Татьяну Навку с юбилеем, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В нашей стране всегда радовались впечатляющим победам, которых Вы добивались на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы», — отмечается в поздравительной телеграмме.

Глава государства особо отметил, что творческие проекты Татьяны Навки и сегодня привлекают миллионов зрителей разных поколений.

«Уверен, что и в дальнейшем Ваша деятельность будет способствовать укреплению дружбы между народами Беларуси и России», — заключил Александр Лукашенко.

Заслуженный мастер спорта РФ Татьяна Навка в воскресенье отмечает 50-летие. В паре с Николаев Морозовым она дважды выигрывала чемпионат Беларуси (1997, 1998), дважды становилась чемпионкой мира, трижды — Европы, а в 2006-м завоевала золото Олимпиады в Туринев паре с Романом Костомаровым.