Лукашенко поздравил Навку с юбилеем

Заслуженный мастер спорта РФ Татьяна Навка в воскресенье отмечает 50-летие. В паре с Николаев Морозовым она дважды выигрывала чемпионат Беларуси (1997, 1998), дважды становилась чемпионкой мира, трижды — Европы, а в 2006-м завоевала золото Олимпиады в Туринев паре с Романом Костомаровым.