МИД РФ: Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Ранее стало известно, что «Молдовагаз» может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье. Отвечая на просьбу прокомментировать развитие ситуации, дипломат указал, что «нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживает около 220 тысяч российских граждан».
«Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО “Газпром”», — напомнил он.
В результате, продолжил Полищук, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы.
«Российским профильным ведомствам удалось оперативно выработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. В настоящее время делается все возможное для нахождения долговременных, устойчивых и жизнеспособных вариантов энергоснабжения Приднестровья», — сказал он.
По словам дипломата, Москва рассчитывает «на конструктивный и ответственный подход всех сторон, задействованных в этом процессе».