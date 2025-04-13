МИД РФ: Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья

«Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО “Газпром”», — напомнил он.