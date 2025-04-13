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МИД РФ: Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья

Россию не может не беспокоить судьба 220 тысяч российских граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Ранее стало известно, что «Молдовагаз» может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье. Отвечая на просьбу прокомментировать развитие ситуации, дипломат указал, что «нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживает около 220 тысяч российских граждан».

«Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО “Газпром”», — напомнил он.

В результате, продолжил Полищук, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

«Российским профильным ведомствам удалось оперативно выработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. В настоящее время делается все возможное для нахождения долговременных, устойчивых и жизнеспособных вариантов энергоснабжения Приднестровья», — сказал он.

По словам дипломата, Москва рассчитывает «на конструктивный и ответственный подход всех сторон, задействованных в этом процессе».