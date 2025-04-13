Проведение СВО изменило подходы к работе ПВО в Беларуси

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Проведение СВО скорректировало программы и курсы подготовки военнослужащих войск ПВО, сказал начальник штаба зенитных ракетных войск Минобороны Беларуси Андрей Бобылев в программе «Арсенал».
«Мы внимательно следим за действиями подразделений противовоздушной обороны как с одной, так и с другой стороны в ходе специальной военной операции: делаем выводы, анализируем имеющуюся у нас информацию и проецируем ее на себя. И да, действительно, несколько меняем подходы к подготовке личного состава», — рассказал начальник штаба зенитных ракетных войск.
По его словам, в белорусской армии скорректировали программы и курсы подготовки специалистов зенитно-ракетных войск. Оценки, получаемые на тактических учениях с боевой стрельбой, свидетельствуют о результатах подготовки.
Андрей Бобылев отметил, что войска ПВО постоянно отрабатывают различные способы и приемы ведения боевых действий, но так или иначе идет движение вперед даже без учета опыта СВО.
Это движение идет в любом случае, отрабатывая одни способы и приемы, мы так или иначе подходим к другим способам и приемам. И таким образом мы совершенствуемся постоянно.
При этом высокопоставленный офицер обратил внимание, что в конце прошлого года белорусская армия получила очередные комплексы «Тор-М2».
«Выбор на них пал неслучайно: достаточно взглянуть на специальную военную операцию. Сегодня вместе с ЗРК “Тор-М2” в зоне СВО широко используется ЗРК “Панцирь”. Они составляют как раз ту подсистему зенитно-ракетного огня именно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнул Андрей Бобылев.
По его мнению, эти ЗРК зарекомендовали себя как исключительно эффективные. Также они обладают большой надежностью и соответствующей мобильностью.
«Наш личный состав готов к эксплуатации данных ЗРК. На проведенном тактическом учении с боевой стрельбой мы проверяли по максимуму его характеристики: осуществляли пуски боевых ракет и уничтожение целей на дальней границе зоны поражения, на ближней границе зоны поражения, на предельно малых высотах. Все эти пуски осуществлялись только в движении», — обратил внимание он.
В завершение Андрей Бобылев сказал, что в зоне специальной военной операции для уничтожения беспилотников в основном используются ЗРК С-350 и ЗРК «Панцирь С1» и при необходимости они появятся на вооружении белорусской армии.
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