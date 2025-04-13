Проведение СВО изменило подходы к работе ПВО в Беларуси

«Мы внимательно следим за действиями подразделений противовоздушной обороны как с одной, так и с другой стороны в ходе специальной военной операции: делаем выводы, анализируем имеющуюся у нас информацию и проецируем ее на себя. И да, действительно, несколько меняем подходы к подготовке личного состава», — рассказал начальник штаба зенитных ракетных войск.