Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле

МИНСК, 13 апр — РИА Новости. Командно-штабное учение в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдёт
«С 13 по 15 апреля в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдет командно-штабное учение. В нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения», — сообщает ведомство.
Отмечается, что цели учения — совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны.
«В ходе учения планируется отработать вопросы охраны и обороны объектов ТерО, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения», — сообщает Минобороны.
В пресс-службе отметили, что при выполнении задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника подразделения территориальных войск будут усилены артиллерийскими подразделениями.