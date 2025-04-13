Минобороны Белоруссии рассказало об учениях в апреле

«С 13 по 15 апреля в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдет командно-штабное учение. В нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения», — сообщает ведомство.