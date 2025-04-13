Узники концлагерей из Челябинска получат материальную помощь

Среди них — 93-летний Петр Исаченков, который в годы войны оказался узником сразу четырех концлагерей, в том числе Освенцим. После освобождения он приехал в Челябинск. Городской портал сообщает, что 35 лет Исаченков посвятил преподавательской работе на производстве.