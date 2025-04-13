Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узники концлагерей из Челябинска получат материальную помощь

В Международный день памяти узников фашистских концлагерей, который отмечают в день восстания в лагере смерти Бухенвальде, челябинские власти приняли решение предоставить бывшим узникам-челябинцам единовременную выплату 5 тыс. рублей.

Источник: © РИА Новости

Об этом сообщили в администрации Челябинска. Известно, что на сегодняшний день в Челябинске проживают 85 человек, прошедших через нацистские лагеря.

Среди них — 93-летний Петр Исаченков, который в годы войны оказался узником сразу четырех концлагерей, в том числе Освенцим. После освобождения он приехал в Челябинск. Городской портал сообщает, что 35 лет Исаченков посвятил преподавательской работе на производстве.

После выхода на пенсию он ведет начал вести просветительскую работу среди молодежи, направленную на сохранение памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны.