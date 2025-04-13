Узники концлагерей из Челябинска получат материальную помощь

Об этом сообщили в администрации Челябинска. Известно, что на сегодняшний день в Челябинске проживают 85 человек, прошедших через нацистские лагеря.
Среди них — 93-летний Петр Исаченков, который в годы войны оказался узником сразу четырех концлагерей, в том числе Освенцим. После освобождения он приехал в Челябинск. Городской портал сообщает, что 35 лет Исаченков посвятил преподавательской работе на производстве.
После выхода на пенсию он ведет начал вести просветительскую работу среди молодежи, направленную на сохранение памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны.