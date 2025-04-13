Песков: встреча Путина и Трампа рано или поздно состоится

«Встреча эта состоится. Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться», — сказал представитель Кремля.
Он упомянул об этом отвечая на вопрос, может ли быть пятничная беседа Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом быть шагом к его будущей встрече с Трампом. «Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи», — подтвердил Песков.