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Песков: встреча Путина и Трампа рано или поздно состоится

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Очные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа непременно состоятся, когда придет время, но их еще предстоит подготовить. На это указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы ведущего ВГТРК Павла Зарубина.

Источник: AP 2024

«Встреча эта состоится. Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично. Но она состоится в соответствующее время. К ней нужно подготовиться», — сказал представитель Кремля.

Он упомянул об этом отвечая на вопрос, может ли быть пятничная беседа Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом быть шагом к его будущей встрече с Трампом. «Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи», — подтвердил Песков.