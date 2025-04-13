Лукашенко направил иудеям поздравление с Песахом

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил иудеев с Песахом, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Этот праздник особенно дорог иудейскому народу. Он объединяет близких по вере людей, олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы и является духовным наследием для каждого человека», — говорится в поздравительном адресе.
Белорусский лидер констатировал, что иудейская община в республике хранит традиции и поддерживает нравственные ценности.
Александр Лукашенко особо отметил, что белорусская иудейская община поддерживает диалог между основными религиозными конфессиями в стране.
«Своими талантами и любовью к делу иудеи вносят вклад в процветание родной земли», — выразил уверенность глава государства.
Первые иудеи на белорусской территории стали появляться во временя правления великого князя литовского Гедимина. В это время на территории средневековой Европы были распространены гонения на иудеев.
Великий князь литовский Витовт издал специальный привилей (указ. — Sputnik), который наделял иудейскую общину в ВКЛ всеми необходимыми правами и закреплял их статус.
На белорусской территории сформировалось широко распространенное в среде иудеев религиозное течение хасидизм. Беларусь стала родиной для многих политических деятелей современного Израиля, в том числе и первого президента еврейского государства — Хаима Вейцмана.