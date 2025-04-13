Посол Келин: ЕС и Британия пытаются остановить поиск мира на Украине

«Мы начали политический процесс, он довольно интенсивный, идет по различным направлениям и не находится на поверхности [сообщений] СМИ или общих знаний», — сказал российский дипломат.
«Рано или поздно этот мирный процесс приведет нас к результату. И не надо мешать этому политическому процессу. Это важно. Потому что сейчас ЕС вместе с Великобританией делают все, чтобы остановить его», — заметил Келин в интервью на английском языке.
18 февраля российская и американская делегации провели в Эр-Рияде первый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Россию на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф. 27 февраля технические группы России и США обсудили в Стамбуле проблемы в работе посольств двух стран.
24 марта в Эр-Рияде состоялась встреча представителей России и США, посвященная возобновлению черноморской зерновой инициативы. Российскую делегацию на консультациях возглавляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.