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Посол Келин: ЕС и Британия пытаются остановить поиск мира на Украине

ЛОНДОН, 13 апреля. /ТАСС/. Евросоюз вместе с Великобританией делают все, что в их силах, чтобы остановить процесс поиска мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Источник: Илья Дмитрячев/ТАСС

«Мы начали политический процесс, он довольно интенсивный, идет по различным направлениям и не находится на поверхности [сообщений] СМИ или общих знаний», — сказал российский дипломат.

«Рано или поздно этот мирный процесс приведет нас к результату. И не надо мешать этому политическому процессу. Это важно. Потому что сейчас ЕС вместе с Великобританией делают все, чтобы остановить его», — заметил Келин в интервью на английском языке.

18 февраля российская и американская делегации провели в Эр-Рияде первый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Россию на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От США на переговорах присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель лидера США Стивен Уиткофф. 27 февраля технические группы России и США обсудили в Стамбуле проблемы в работе посольств двух стран.

24 марта в Эр-Рияде состоялась встреча представителей России и США, посвященная возобновлению черноморской зерновой инициативы. Российскую делегацию на консультациях возглавляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.