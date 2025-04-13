Трамп допустил, что переговоры между РФ и Украиной «могут пройти нормально»

«Ему всегда не нравился тот факт, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, и не без оснований, потому что Обама ее не заслужил. Но Трамп решил, что если Обама получил премию, то почему бы и мне не получить ее? Поэтому он хочет использовать установление мира в Украине как своего рода основу для получения премии».