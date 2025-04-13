Москва и Киев ведут диалог по правовым вопросам через посольства в Беларуси

Беларусь стала первой площадкой для переговоров между сторонами весной 2022 года. Тогда Москва и Киев смогли достичь некоторых договоренностей по гуманитарным вопросам, после чего встречи переместились в Стамбул.
С тех пор прямые переговоры о мирном урегулировании конфликта не возобновлялись.
Посольства России и Украины в Беларуси были открыты еще в 1990-х, но с началом военных действий в Украине их взаимодействие значительно сократилось. В 2022 году Украина закрыла свои консульства в России, а Беларусь выслала часть украинских дипломатов и закрыла консульство в Бресте. Несмотря на это, каналы связи все еще сохраняются.