Москва и Киев ведут диалог по правовым вопросам через посольства в Беларуси

Посольства России и Украины в Беларуси были открыты еще в 1990-х, но с началом военных действий в Украине их взаимодействие значительно сократилось. В 2022 году Украина закрыла свои консульства в России, а Беларусь выслала часть украинских дипломатов и закрыла консульство в Бресте. Несмотря на это, каналы связи все еще сохраняются.