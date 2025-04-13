Песков оценил динамику диалога с США

Песков отметил, что «реанимировать отношения» с США приходится практически с нуля, и это требует больших усилий от обеих сторон, в том числе дипломатических. Ведутся контакты по линии специальных служб, по линии министерств иностранных дел, а также активный обмен визитами спецпредставителей, подчеркнул пресс-секретарь президента и призвал не ждать «сиюминутных результатов».