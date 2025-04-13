Песков оценил динамику диалога с США

«На самом деле все движется очень хорошо», — сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Накануне президент США Дональд Трамп продлил на год часть антироссийских санкций в связи с «вредоносной деятельностью» Москвы. В то же время в переговорах по Украине, по его словам, «все идет хорошо».
Песков отметил, что «реанимировать отношения» с США приходится практически с нуля, и это требует больших усилий от обеих сторон, в том числе дипломатических. Ведутся контакты по линии специальных служб, по линии министерств иностранных дел, а также активный обмен визитами спецпредставителей, подчеркнул пресс-секретарь президента и призвал не ждать «сиюминутных результатов».
«Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были. Сейчас мы идем вместе по этому пути, терпеливо, нам предстоит сделать еще много шагов», — сказал Песков.
Ранее 11 апреля спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили «аспекты украинского урегулирования».