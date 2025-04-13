Показана карта предполагаемого раздела мира между Россией, США и Китаем

«Мы, вероятно, увидим, как сверхдержавы — Китай и США — поделят мир между собой, и пока не совсем ясно, что будет с Россией, станет ли она самостоятельным игроком или станет еще более зависимой от Китая», — добавил Стефан Вольф, профессор международной безопасности в Университете Бирмингема.