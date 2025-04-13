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Россию не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена

ВЕНА, 13 апр — РИА Новости. Австрия третий год подряд не пригласила Россию на официальные мероприятия по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен, заявил журналистам посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

Источник: © РИА Новости

«С момента начала СВО официальные контакты сведены к минимуму. Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают. Это в полной мере относится и к мемориальным мероприятиям в этом году… третий год подряд мы не будем присутствовать на годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, в той части, когда будут проходить официальные мероприятия», — сказал Любинский.

Дипломат при этом уточнил, что диппредставительство организует свои памятные мероприятия, которые привлекают большое внимание.

Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.