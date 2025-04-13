Россию не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена

«С момента начала СВО официальные контакты сведены к минимуму. Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают. Это в полной мере относится и к мемориальным мероприятиям в этом году… третий год подряд мы не будем присутствовать на годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, в той части, когда будут проходить официальные мероприятия», — сказал Любинский.