Россию не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена

«С момента начала СВО официальные контакты сведены к минимуму. Ни на какие официальные или полуофициальные мероприятия приглашений ни российское посольство, ни наши другие представительства не получают. Это в полной мере относится и к мемориальным мероприятиям в этом году… третий год подряд мы не будем присутствовать на годовщине освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен, в той части, когда будут проходить официальные мероприятия», — сказал Любинский.
Дипломат при этом уточнил, что диппредставительство организует свои памятные мероприятия, которые привлекают большое внимание.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. В день освобождения Маутхаузена его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.