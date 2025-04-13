КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Молдавским властям не получится стереть народную память жителей Молдовы через акты устрашения, заявил глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.
Такое заявление он сделал после своего задержания молдавскими пограничниками в аэропорту Кишинева для дополнительного досмотра.
Акция устрашения имеет перед собой одну единственную цель: заставить нас свернуть от намеченной цели. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Судя по всему, это не последний сюрприз перед Днём Победы, перед датой, которую желто-коричневые бесы боятся как чёрт ладана. Но своими скудными отбитыми мозгами свора PAS (правящая в Молдове партия «Действие и солидарность») не в состоянии понять простой и очевидной вещи: им не получится стереть народную память. Среди множества героических свершений нашего народа, память хранит и подвиг тех, кто воодушевлял людей на Победу, словом и делом.
Он отметил, что за прошедшие 80 лет изменились формы противостояния, но цели и задачи, по обе стороны фронта, остались прежними.
По словам Петровича, его задержание пытаются связать с его участием на одном из мероприятий в столице Российской Федерации, где обсуждалась повестка традиционных ценностей. Речь о международном форуме «Память победителей».
«Одной из них для здоровой нации и отдельно взятого гражданина является историческая память, уважение к своим предкам. Наш народ этой ценности сегодня варварски пытаются лишить, и мы всеми силами стараемся этому противостоять. И мы обязательно победим в этой борьбе», — добавил Петрович.
Он опубликовал полное видео своего выступления в Москве и подчеркнул, что готов понести ответственность за каждое озвученное предложение, потому что говорил только правду.