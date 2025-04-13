Петрович: власти Молдовы пытаются стереть народную память накануне Дня Победы

Акция устрашения имеет перед собой одну единственную цель: заставить нас свернуть от намеченной цели. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Судя по всему, это не последний сюрприз перед Днём Победы, перед датой, которую желто-коричневые бесы боятся как чёрт ладана. Но своими скудными отбитыми мозгами свора PAS (правящая в Молдове партия «Действие и солидарность») не в состоянии понять простой и очевидной вещи: им не получится стереть народную память. Среди множества героических свершений нашего народа, память хранит и подвиг тех, кто воодушевлял людей на Победу, словом и делом.