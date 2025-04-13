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CNN Turk: переговоры России и Украины по Черному морю пройдут 15−16 апреля

АНТАЛЬЯ, 13 апр — РИА Новости. Переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15—16 апреля в Анкаре, сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции.

Источник: © РИА Новости

«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15—16 апреля пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности в Черном море», — сообщил телеканал.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье в воскресенье, что двери страны открыты для переговоров РФ и Украины в случае согласия сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в субботу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом на полях Анталийского дипломатического форума ситуацию на Черном море и в Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.

На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и ряд других мер.

Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.