Палиса: молодые украинцы не хотят заключать контракт с ВСУ из-за ожидания мира

Новый вид контракта с ВСУ для молодых людей 18 24 лет подписали менее 500 человек за два месяца действия проекта Контракт 18 24 , сообщил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса. По его словам, многие потенциальные добровольцы отказались от службы, надеясь на скорое завершение конфликта. Программу для привлечения в ВСУ мужчин младше мобилизационного возраста запустили в феврале, а в марте ее пообещали расширить, распространив на Нацгвардию и пограничные войска.