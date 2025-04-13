Захарова назвала вакханалией вручение спецкору из Италии премии «За свободу прессы»

«Свобода прессы» по-итальянски сегодня — это свобода называть фашистов героями и получать за это премии имени их жертв? Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десятка журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? Неужели премии за свободу слова достанутся только «чернорубашечным пропагандистам»?" — задалась вопросом Захарова.