Захарова назвала вакханалией вручение спецкору из Италии премии «За свободу прессы»

Дипломат напомнила, что торжественное вручение премии состоялось 11 апреля 2025 года в бывшем концентрационном лагере в городе Фоссоли за материалы Баттистини с Украины и Курской области.
По словам Захаровой, в работах Баттистини нет и намека на обличение неонацистской сущности киевского режима, только «исключительно пропагандистские материалы, целью которых было переложить ответственность за военные преступления, совершенные ВС Украины, на российскую сторону, а также массированное распространение дезинформации о России».
«Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале.
«Свобода прессы» по-итальянски сегодня — это свобода называть фашистов героями и получать за это премии имени их жертв? Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десятка журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? Неужели премии за свободу слова достанутся только «чернорубашечным пропагандистам»?" — задалась вопросом Захарова.
«Следующий репортаж Баттистини будет, по всей видимости, о гарных итальянских и украинских парнях, которые были “вынуждены охранять унтерменшей” в лагере Фоссоли, и о необходимости наградить их медалями “за образцовую службу по охране правопорядка”, — добавила дипломат.