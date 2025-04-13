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Захарова назвала вакханалией вручение спецкору из Италии премии «За свободу прессы»

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вакханалией и глумлением над памятью жертв фашизма вручение итальянскому спецкору Стефании Баттистини премии «За свободу прессы — 2025» за ее материалы о покрывательстве преступлений киевского режима.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат напомнила, что торжественное вручение премии состоялось 11 апреля 2025 года в бывшем концентрационном лагере в городе Фоссоли за материалы Баттистини с Украины и Курской области.

По словам Захаровой, в работах Баттистини нет и намека на обличение неонацистской сущности киевского режима, только «исключительно пропагандистские материалы, целью которых было переложить ответственность за военные преступления, совершенные ВС Украины, на российскую сторону, а также массированное распространение дезинформации о России».

«Вся эта история — настоящая вакханалия, не что иное, как грубое и непростительное оскорбление памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, глумление над их идеалами, совершаемое буквально над их могилами», — подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале.

«Свобода прессы» по-итальянски сегодня — это свобода называть фашистов героями и получать за это премии имени их жертв? Неужели в год 80-летия Великой Победы в Италии так и не найдется с десятка журналистов-антифашистов, которые написали бы о неонацизме на Украине? Неужели премии за свободу слова достанутся только «чернорубашечным пропагандистам»?" — задалась вопросом Захарова.

«Следующий репортаж Баттистини будет, по всей видимости, о гарных итальянских и украинских парнях, которые были “вынуждены охранять унтерменшей” в лагере Фоссоли, и о необходимости наградить их медалями “за образцовую службу по охране правопорядка”, — добавила дипломат.