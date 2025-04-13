В Молдове расходы на образование детей теперь не облагаются налогом

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. С этого года при уплате подоходного налога физлица имеют право вычесть в налоговых целях расходы на образование детей. Сделать это могут оба родителя.
Льгота была введена в законодательство в прошлом году при утверждении парламентом бюджетно-налоговой политики на 2025 год. Вычет разрешен за налоговый период 2024-го. Сумма вычета исчисляется в совокупности, исходя из общего количества детей и по всем видам образования, указанным в ст. 15 Кодекса об образовании. Включая — ясли, детсады и все виды начального, среднего, профессионально-технического и высшего образования.
Также с этого года физлица имеют право на вычет расходов на взносы добровольного медицинского страхования или на заключение договора на оказание медицинских услуг. К примеру, стоматологических. Правда, оно предоставляется только лицам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования.
Годом ранее в законодательство было введено положение о праве на вычет при приобретении страховой премии на основании договора о страховании жизни. В этом году законодатели добавили к этому страхование здоровья, а также страхование от пожаров, наводнений и др. стихийных бедствий.
Во всех этих случаях необходимо представить подтверждающие документы,
И, если в прошлом году подтверждающим документом мог служить только договор об ипотеке, то в этом можно представить и кредитный договор. В случае жилья, находящегося в общей собственности, вычет позволяется каждому получателю ипотечного кредита, соразмерно принадлежащей ему доле.
Право на все перечисленные выше вычеты предоставляется в размере среднемесячной заработной платы по экономике, утверждаемой правительством на соответствующий год. В этом году она составляет 16 100 леев.