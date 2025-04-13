В Молдове расходы на образование детей теперь не облагаются налогом

Льгота была введена в законодательство в прошлом году при утверждении парламентом бюджетно-налоговой политики на 2025 год. Вычет разрешен за налоговый период 2024-го. Сумма вычета исчисляется в совокупности, исходя из общего количества детей и по всем видам образования, указанным в ст. 15 Кодекса об образовании. Включая — ясли, детсады и все виды начального, среднего, профессионально-технического и высшего образования.