Трамп спрашивал Порошенко*, чей Крым, пишет NYT

«Во время одной из встреч во времена первой администрации Трамп спросил, может ли он получить честный ответ на вопрос. Порошенко* согласился. Тогда Трамп наклонился поближе и спросил: “Скажите, Крым российский?”» — говорится в публикации газеты.
Как заявил бывший глава Украины, Трамп может задавать неожиданные и даже невежливые вопросы.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму