Свердловские власти заявили о готовности к весеннему паводку

«В зону подтопления попали два низководных моста в Байкаловском муниципальном округе. В Талицком округе один мост через реку Пышму был разобран для пропуска воды», — говорится в сообщении с уточнением, что в населенных пунктах созданы запасы продуктов и медикаментов, запущено паромное сообщение.