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Свердловские власти заявили о готовности к весеннему паводку

В Свердловской области от весеннего половодья пострадало пять населенных пунктов, в которых проживают 123 человека.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в департаменте информационной политики, региональные власти готовы к паводкам, ситуация находится под контролем.

«В зону подтопления попали два низководных моста в Байкаловском муниципальном округе. В Талицком округе один мост через реку Пышму был разобран для пропуска воды», — говорится в сообщении с уточнением, что в населенных пунктах созданы запасы продуктов и медикаментов, запущено паромное сообщение.

По данным департамента информационной политики, подготовка к паводку началась еще осенью. В частности, были профилированы обочины, расчищены русла водопропускных труб и маловодных рек. На ремонт и модернизацию гидротехнических сооружений для безаварийного прохождения паводков выделено более 124 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Свердловской области с деревнями Заречная, Заселина и селом Яр ограничено автотранспортное сообщение в связи с весенним половодьем.