Экс-нардеп Мосийчук: под удар в Сумах попали военные 117-й бригады теробороны

«Россия обстреляла центр Сум на Вербное воскресенье. Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТрО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах — опять россияне располагали информацией о скоплении. И на полигонах до сих пор построение… Не выстраивайте, не делайте “награждения и построения”, чтобы был проклят ваш совок и вы с ним! СБУ: снова утечка информации», — написала Безуглая в своем Telegram.