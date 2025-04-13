Премьер Британии потребовал от России немедленного прекращения огня

Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о том, что в Сумах во время удара Вооруженных сил (ВС) России ликвидированы военные, пришедшие на награждение. О том, что удар пришелся по скоплению военных в Сумах, также написала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.