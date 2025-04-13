Молдавский депутат обвинила Кишинев в нагнетании ситуации в регионе

«Мы видим, что ситуация нагнетается и нагнетается целенаправленно. При этом, Гагаузия, в том числе, и европейскими партнерами, всегда приводилась как пример решения межнационального, регионального конфликта. А сегодня она превращается в горячую точку, где центральные власти, вместо того, чтобы искать общий язык с собственными гражданами, пытаются все больше отдалить себя от этого народа и от его выбора», — заявила Караман.