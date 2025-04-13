Белый дом раскрыл результаты медосмотра Трампа

По результатам последнего ежегодного планового медосмотра Байдена в прошлом году (на тот момент ему был 81 год) предшественника Трампа также признали пригодным для исполнения обязанностей президента. При этом у него выявили «обструктивное апноэ во сне», которое может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта. Белый дом заявил, что невролог не счел нужным проверять когнитивные функции Байдена.