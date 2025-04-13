Белый дом раскрыл результаты медосмотра Трампа

Итоги медосмотра президента США Дональда Трампа показывают, что он готов к исполнению своих обязанностей на этом посту, говорится в заключении врача Белого дома Шона Барбабеллы.
«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства», — сказано в документе, направленном пресс-секретарю Белого дома Каролин Ливитт.
Она опубликовала заключение в X.
Трамп говорил, что прошел тот же когнитивный скрининг, что и в прошлый раз. В этом тесте необходимо повторять определенные слова для проверки памяти. Президент США пошутил, что прошел проверку, так как хотел «немного отличаться от [Джо] Байдена», своего предшественника на посту.
В заключении сказано, что Трамп в настоящее время употребляет только препараты для контроля за уровнем холестерина, аспирин для «сердечной профилактики» и крем с мометазоном для лечения кожных заболеваний. У президента США диагностированы «хорошо контролируемая» гиперхолестеринемия, розацеа, «хорошо управляемый» актинический кератоз (без лечения может трансформироваться в рак кожи), дивертикулез и доброкачественный полип в толстой кишке. Весит президент США 101,6 кг.
14 июня Трампу исполнится 79 лет. Он стал самым возрастным президентом США на момент инаугурации. Республиканец не раз рассказывал, что никогда не пил алкоголь и не курил табак, но пристрастен к жирной пище.
По результатам последнего ежегодного планового медосмотра Байдена в прошлом году (на тот момент ему был 81 год) предшественника Трампа также признали пригодным для исполнения обязанностей президента. При этом у него выявили «обструктивное апноэ во сне», которое может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта. Белый дом заявил, что невролог не счел нужным проверять когнитивные функции Байдена.
В то же время в начале февраля 2024-го спецпрокурор США Роберт Хур опубликовал доклад по делу о ненадлежащем обращении президента с секретными документами, где Байден охарактеризован как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью». В последние годы президентского срока демократ нередко оговаривался.