Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном

«Но он также абсолютно серьезен в том, что если мы не сможем решить этот вопрос за столом переговоров, то есть другие варианты, включающие в себя участие моего министерства, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерной бомбы», — отметил глава американского военного ведомства.