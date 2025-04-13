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Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выполняет фантастическую работу в переговорах с Ираном, заявил американский министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AP 2024

«Стив Уиткофф делает фантастическую работу, это был хороший шаг и они совершат его снова в субботу», — сказал он по итогам переговоров представителей США и Ирана, прошедших в Омане.

Хегсет добавил, что президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться соглашения с Тегераном по ядерной программе путем переговоров.

«Но он также абсолютно серьезен в том, что если мы не сможем решить этот вопрос за столом переговоров, то есть другие варианты, включающие в себя участие моего министерства, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерной бомбы», — отметил глава американского военного ведомства.

В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.