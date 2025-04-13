Россия встретится с Украиной в Турции для переговоров по Черному морю

Лавров отметил, что Россия ~не контактировала с Украиной на полях Антальского форума.~ По его словам, российскую сторону заботят не территории, а люди, которые там проживают. При этом США понимают важность территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования. Он добавил, что американский президент Дональд Трамп лучше других западных политиков понимает суть конфликта на Украине — он единственный говорил, что вступление Украины в НАТО было бы ошибкой.