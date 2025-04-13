Россия встретится с Украиной в Турции для переговоров по Черному морю

В Турции делегации России и Украины обсудят вопросы безопасности в Черном море. Ранее глава МИД Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом график контактов и передал ему список с фактами нарушения ВСУ соглашения о временном запрете на удары по энергетической инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп отметил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс.
Впервые в 2025 году делегации России и Украины встретятся в Турции, чтобы обсудить вопросы безопасности судоходства в Черном море, рассказали в пресс-службе министерства национальной обороны Турции.
«Встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня между Россией и Украиной пройдет 15−16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции. В ней примут участие военные представители иностранных государств, будет обсуждаться военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира в Черном море», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Телеканал CNN Türk уточнил, что переговоры могут состояться на фоне уже прекращенного огня. Стороны обсудят меры, которые будут способствовать поддержанию мира в Черном море.
Список атак ВСУ.
12 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях Антальского форума, сказано на сайте российского МИД.
«В ходе беседы с Фиданом были подробно рассмотрены ключевые аспекты международной и региональной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Закавказье и Черноморском регионе», — говорится в сообщении.
Лавров обсудил с Фиданом график российско-турецких контактов. Он также передал коллегам из западных стран список, «где перечислены факты атак Украины против российских энергообъектов в течение последних трех недель».
Лавров отметил, что Россия ~не контактировала с Украиной на полях Антальского форума.~ По его словам, российскую сторону заботят не территории, а люди, которые там проживают. При этом США понимают важность территориальных вопросов в контексте украинского урегулирования. Он добавил, что американский президент Дональд Трамп лучше других западных политиков понимает суть конфликта на Украине — он единственный говорил, что вступление Украины в НАТО было бы ошибкой.
Глава МИД России заметил, что евроатлантическое сообщество во главе с Парижем и Лондоном сконцентрировано на подготовке к новому военному конфликту. По его словам, европейские лидеры не предлагали разместить на Украине именно нейтральных миротворцев, ~их военный контингент нужен для защиты действующей украинской власти.~
Прогресс в переговорах.
В свою очередь Трамп заявил журналистам, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине есть прогресс:
«Я думаю, что между Украиной и Россией все идет хорошо. И вы узнаете об этом очень скоро. Посмотрим, что произойдет, но я думаю, что все идет хорошо».
Турция также вновь заявила о готовности стать посредником в переговорах.
«Мы участвуем во многих мероприятиях, связанных с всеобъемлющими мирными переговорами, время от времени играем важную роль в их проведении. Конечно, если стороны захотят собраться в Турции, наша дверь всегда открыта для них», — сказал Фидан.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отметил, что Путин и Трамп встретятся лично, однако к подобным переговорам нужно готовиться. Бывший президент Украины Петр Порошенко сказал The New York Times, что действующему лидеру Украины Владимиру Зеленскому ~стоит разблокировать оппозицию, так как это может упросить процесс переговоров.~ Однако глава государства уже отказался от идеи создания в стране коалиции министров и усилил давление на соперников.
«У нас нет другого выбора, кроме коалиции национального единства, правительства национального единства, и результатом этого решения должно стать прекращение войны», — считает Порошенко.
В феврале и марте 2022 года Россия и Украина трижды встречались в Белоруссии, однако стороны так и не смогли прийти к мирному урегулированию конфликта. В марте делегации вновь обменялись мнениями уже в Турции. Им даже удалось найти общие точки соприкосновения, однако итоговый документ так и не подписали. Затем Зеленский принял указ, согласно которому Украина не может вести переговоры с Путиным. Стороны возобновили непрямые контакты, когда к власти в США пришел Трамп.