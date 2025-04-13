Накануне украинские СМИ обнаружили «неправильные» карты в итальянских учебниках по географии за седьмой класс, где Крым изображен как территория России.
«Подобные учебники — это голос правды, которая все отчетливее звучит в мире. Крымчане вернулись домой в Россию и заслуживают, чтобы их выбор уважали и принимали», — сказал Чегринец РИА Новости.
По его мнению, Италия может стать той страной, с которой начнется налаживание партнерских отношений между Россией и Евросоюзом.
«В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность — это абсолютно бессмысленная задача. Крымский полуостров — это историческая земля России, которая незаслуженно оказалась под контролем Украины», — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, а в 2014 году была исправлена досадная историческая ошибка, из-за которой полуостров оказался на время под украинской территориальной, политической и культурной оккупацией.
«Если бы украинские историки покопались в архивах, то больше бы власти Украины не несли бред об украинском Крыме и внесли бы правки, по примеру Италии, и в свои учебники истории и географии», — сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».