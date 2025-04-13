Сельскому хозяйству Молдовы грозит крах — Филат

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат говорит, что сельское хозяйство страны в полной жопе. За последние 5 лет производство упало три года подряд, и только два года было небольшое улучшение. В 2024 году падение составило 14,6%. Это уже не просто временные трудности, а серьезная проблема.
Филат также отмечает, что в селе работы становится все меньше. В 2024 году там осталось всего 154 600 человек, это самый низкий показатель за последние 80 лет. За последний год село потеряло больше 31 000 рабочих. Это значит, что село умирает как социальная структура.
Правительство, по мнению Филата, вообще не заботится о сельском хозяйстве. Из бюджета в 8 миллиардов леев на село выделили всего 200 миллионов, это всего 2,5%. Власти, похоже, не видят проблем и не хотят их решать.
Хотя Молдова в 2024 году поставила рекорд по экспорту фруктов — 293 миллиона долларов, и больше половины из них ушло в ЕС, Филат считает, что это ненадолго. Вот почему:
Правительство не думает о фермерах и их проблемах.
В 2025 году заморозки могут уничтожить весь урожай.
США ввели пошлины, из-за которых наши фрукты стали менее конкурентоспособными.
В июне 2025 года истекают квоты на экспорт в ЕС, и правительство ничего не делает, чтобы их продлить.
Филат предупреждает, что если ничего не менять, через несколько лет мы будем покупать яблоки, которые раньше сами экспортировали. А вместо сел останутся только воспоминания.
Филат призывает правительство срочно действовать:
- Начать переговоры с ЕС о продлении квот.
- Помочь фермерам, которые пострадали от заморозков.
- Пересмотреть бюджет, чтобы реально поддержать сельское хозяйство.
Иначе, как говорит Филат, через пару лет мы будем жить в другой стране, где села уже не будет.