WP: американские пошлины в отношении КНР могут привести к войне

WP пишет, что, в целом, американский президент готов заключить сделку, но он сам себя загнал в яму, публично заявив, что не будет разговаривать с Китаем до тех пор, пока КНР не пойдет на уступки, а это вряд ли произойдет. И при таких условиях остается только эскалация. При этом Китай публично и в частном порядке говорит о готовности к продолжению разговора.