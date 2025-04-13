Corriere узнала о подготовке в ЕС предложения для отмены пошлин США

Bild отмечает, что такая инициатива противоречит первоначальному плану закупать оружие для перевооружения только внутри Евросоюза. На этом настаивала Франция, хотя Германия призывала использовать средства для закупок у тесно сотрудничающих с ЕС стран, например, Британии, Норвегии, Турции, писала Financial Times. Кроме того, сама стратегия перевооружения появилась на фоне охлаждения отношений между Европой и США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и призывов в ЕС снизить зависимость в оборонной сфере от Вашингтона.