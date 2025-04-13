Corriere узнала о подготовке в ЕС предложения для отмены пошлин США

По данным газеты, Италия «дала зеленый свет» по обоим пунктам после вероятных оценок, проведенных правительством совместно с нефтегазовой Eni и компаниями, занимающимися оборонной промышленностью, включая Leonardo, которые могли бы сотрудничать с американскими фирмами или уже делают это.
2 апреля Трамп объявил о введении «зеркальных» пошлин в отношении более 200 стран. Для ЕС ставка составила 20%. 9 апреля, когда мера должна была вступить в силу, президент США заявил о 90-дневной паузе, на этот период действует базовая ставка в 10%. Брюссель также приостановил на это время введение ответных мер.
Кроме того, 12 марта США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на сумму $25 млрд. Брюссель ввел ответные пошлины на импорт из США на сумму $22 млрд. Часть товаров попадут под пошлины с 15 апреля, другие — с середины мая.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предлагала политику «нулевых тарифов», однако Трамп отказался, сочтя это недостаточным.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен несколько дней назад в интервью Financial Times допустил увеличение закупок газа у США для снижения напряженности между сторонами. Штаты занимают второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз после Норвегии.
Как пишет Corriere, в случае с предложением по оружию речь идет об одном из пунктов «четко сформулированного пакета», который еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в ближайшее время обсудит в Вашингтоне со своим американским коллегой. По информации газеты, рассматривается вариант расширения на американскую промышленную систему инструмента «Safe», которая служит перевооружению Европы и предполагает инвестиции в размере до €150 млрд.
Издание сообщает, что, возможно, Париж придется убедить, но большинство, требуемое для одобрения расширения этого инструмента на США, уже сформировано, в него входят, в частности, Италия и Германия. На первом этапе также возможно использование этих средств для закупку оружия у Великобритании, которая с 2020 года не является частью ЕС.
Bild отмечает, что такая инициатива противоречит первоначальному плану закупать оружие для перевооружения только внутри Евросоюза. На этом настаивала Франция, хотя Германия призывала использовать средства для закупок у тесно сотрудничающих с ЕС стран, например, Британии, Норвегии, Турции, писала Financial Times. Кроме того, сама стратегия перевооружения появилась на фоне охлаждения отношений между Европой и США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и призывов в ЕС снизить зависимость в оборонной сфере от Вашингтона.