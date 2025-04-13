ПВО уничтожило 18 беспилотников самолетного типа с начала 2025 над Беларусью

Командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лукьянович заявил в эфире телеканала СТВ, что уничтожено 18 беспилотников самолетного типа с начала 2025.
— За 2025 год мы зафиксировали 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве. У нас боевое применение 23 раза — наши дежурные силы уничтожили 18 летальных аппаратов самолетного типа.
Также Лукьянович отметил, что в обычные дни с аэродромов Балтии и Польши в день вылетает до 12 крылатых разведчиков западной границы Беларуси. А во время учений тактическая авиация НАТО в сторону республики поднимается до 50 раз.
Тем временем герой Беларуси биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, что происходит в ее семье и как она воспитывает детей.
А дублер первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской врач Анастасия Ленкова хочет провести первую хирургическую операцию в космосе.
Также синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси.
Кроме того, Минобразования изменило систему оценивания в школах по белорусскому и русскому языкам.