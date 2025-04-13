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Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю

Хуситы заявили о массированной атаке по аэропорту и военной базе в Израиле.

Источник: Reuters

ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило в воскресенье о массированной атаке на Израиль, в частности, под обстрел попали аэропорт «Бен-Гурион», военная база «Сдот-Миха» к востоку от Ашдода, говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в эфире телеканала «Аль-Масира».

«Гиперзвуковая ракета “Палестина-2” была нацелена на базу “Сдот-Миха”… к востоку от Ашдода, ракета “Зульфикар” была нацелена на аэропорт Бен-Гурион», — отмечается в сообщении.

«Военно-воздушные силы провели военную операцию по нанесению удара по жизненно важному объекту израильского противника в оккупированном районе Ашкелона с использованием беспилотника», — указали хуситы.

Хуситы продолжают почти ежедневно обстреливать Израиль, несмотря на бомбежки США провинций под их контролем с середины марта.