Newsweek составил карту, согласно которой Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир

Помимо прочего, на этой неделе газета The Times сообщила, что спецпосланник американского президента Кит Келлог предложил разделить Украину по примеру Берлина после Второй мировой войны. Якобы, по его словам, на западе страны можно было бы разместить британский и французский миротворческий контингент в качестве меры безопасности, а между западной и восточной частями страны создать буферную зону, за которую будут отвечать ВСУ. США же в миссии участвовать не будут.