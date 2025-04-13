Врачи раскрыли поразительные результаты медосмотра 78-летнего Трампа

Ранее глава Белого дома сам заявил, что успешно справился с тестом на умственные способности. По его словам, результаты оказались отличными: все задания он выполнил без ошибок. В тесте, по словам хозяина Овального кабинета, нужно было запомнить и воспроизвести ряд слов, что позволило врачам оценить его память и общее состояние мозга.