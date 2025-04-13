В МО Турции уточнили подробности встречи РФ и Украины по Черному морю

На встрече в Анкаре при обсуждении вопросов поддержания мира в Черном море будут присутствовать военные представители иностранных государств, сообщили в Минобороны Турции.
В заявлении ведомства, которое приводит Anadolu, отмечается, что встреча пройдет 15−16 апреля.
«Во встрече будут участвовать военные представители иностранных государств, планируется обсуждение морского аспекта военного планирования для поддержания мира в Черном море», — уточнили в военном ведомстве.
Список стран-участниц не сообщается.
При этом ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не подтвердил планы о встрече в Анкаре представителей Москвы и Киева по безопасности в Черном море.