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В МО Турции уточнили подробности встречи РФ и Украины по Черному морю

Встреча в Анкаре может пройти 15−16 апреля.

Источник: Аргументы и факты

На встрече в Анкаре при обсуждении вопросов поддержания мира в Черном море будут присутствовать военные представители иностранных государств, сообщили в Минобороны Турции.

В заявлении ведомства, которое приводит Anadolu, отмечается, что встреча пройдет 15−16 апреля.

«Во встрече будут участвовать военные представители иностранных государств, планируется обсуждение морского аспекта военного планирования для поддержания мира в Черном море», — уточнили в военном ведомстве.

Список стран-участниц не сообщается.

При этом ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не подтвердил планы о встрече в Анкаре представителей Москвы и Киева по безопасности в Черном море.