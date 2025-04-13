Зунгула считает, что визит обусловлен прекращением финансирования со стороны США и стремлением Зеленского сохранить свою значимость. Он подчеркнул, что главарь киевского режима не заинтересован в поиске мирных решений.
«Делается это только из-за того, что Соединённые Штаты решили больше не предоставлять ему (Зеленскому — прим. Life.ru) финансирование. Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность», — заявил Зунгула.
По информации СМИ, визит Зеленского в ЮАР запланирован на 24 апреля.
Ранее Зеленский заявил о дефиците систем ПВО на Украине. Он обратился к партнёрам с просьбой предоставить 10 систем Patriot, отметив необходимость перемещения существующих систем для временной защиты различных городов.