Засевшие в курском монастыре солдаты ВСУ убили офицера, который договаривался о сдаче в плен

Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ буквально замуровали силы ВСУ на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале, заблокировав все выходы из него. Известно, что здание оснащено подземным ходом. Три роты ВСУ засели в этом монастыре в начале апреля и стали стягивать туда силы через подземный лаз. Горналь после освобождения Гуева оказался последним крупным населённым пунктом Курской области, находящимся под контролем ВСУ.