Полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор напомнил, что Российская Федерация не стремится «захватить» Европу, он подчеркнул, что пришло время наладить с отношения РФ.
Он также отметил, что в европейских государствах делают всё, создать ложную «российскую угрозу».
«Глобалистский правящий класс, потерпевший фиаско в Европе, делает всё, что в его силах, чтобы создать ложную российскую угрозу. РФ не заинтересована во вторжении в Европу. Пришло время заключить мир!», — написал бывший советник главы Пентагона в соцсети X*.
Макгрегор также заявлял, что Соединённым Штатам следует полностью прекратить поддержку Киева и «вывести свои силы».
Ранее политик из Франции Флориан Филиппо выразил мнение, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас желает начать вооружённый конфликт с РФ, а также назвал Каллас «ничтожеством».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.