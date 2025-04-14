Новости СВО. Освобождена Елизаветовка, удар по боевикам в Сумах, Армия России начала весеннее наступление, 14 апреля

— В Сумах сегодня били в первую очередь по сборищу военных, которые в центре уже прифронтового города (он таковым стал в результате авантюры Киева в Курской области) собрались на торжественное мероприятие. За городом же нельзя наградить особо отличившихся в резне в Суджанском районе, — пояснил он. По его словам, боевики территориальной обороны просто прикрылись горожанами, как живым щитом.