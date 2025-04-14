Трамп пообещал оценить всю цепочку поставок электроники и полупроводников

По словам Трампа, в рамках этих мер не предусмотрено никаких исключений для отдельных категорий товаров — они будут перенесены в другую «тарифную корзину», что означает более жёсткий подход к регулированию импорта. Расследования охватят как производственные, так и логистические аспекты отрасли.