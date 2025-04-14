«А Китай хуже всех!»: Трамп пообещал провести расследование по пошлинам

США проведут расследование, связанное с пошлинами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Речь идет о цепочке поставок полупроводников и электроники.
«Мы оценим полупроводники и всю цепочку поставок электроники», — написал Трамп в соцсети Truth Social, анонсируя расследование.
При этом исключений для отдельных групп товаров не вводится, они переходят в другую «тарифную корзину», отметил американский лидер.
«Никто не “соскочит с крючка” из-за несправедливых торговых балансов и неденежных тарифных барьеров, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех!», — заявил Дональд Трамп.
Накануне администрация президента США решила исключить из списка смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия «зеркальных» пошлин на импорт.
При этом Минторг США сообщил, что электроника и полупроводниковые приборы станут частью новых секторальных пошлин, которые страна введет в ближайшие месяцы.
Тем временем Министерство коммерции Китая призвало Соединенные Штаты отказаться от введения взаимных пошлин на ряд товаров стран. Как считает ведомство, данная инициатива станет шагом к исправлению ошибок и возвращению к уважительному диалогу.
Напомним, Трамп рассказал о ежедневном пополнении бюджета США на $2−3 млрд от новых пошлин.