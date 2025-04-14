«Монумент непокорности»: Трамп установил памятник самому себе

«Я был шокирован, когда меня остановил генеральный директор одного из моих конкурентов, которому памятник понравился, и он играл в гольф, пока я его открывал. Я не буду называть, кто именно, чтобы защитить их от той леворадикальной ненависти, с которой мне пришлось столкнуться», — подметил Константино.