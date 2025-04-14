Песков: Прямая линия с Путиным состоится в 2025 году

В 2025 году вновь будет проведена прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, такой формат общения с лидером государства доказал свою востребованность и ценность.
В Кремле заявили о востребованности и ценности формата прямой линии с президентом.
В 2025 году вновь будет проведена прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, такой формат общения с лидером государства доказал свою востребованность и ценность.