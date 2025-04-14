В МИД России указали на отсутствие контактов с Киевом по урегулированию конфликта

Замминистра отметил, что киевский режим на протяжении всего конфликта показывал свою недоговороспособность и полное отсутствие стремления к мирному разрешению. Это можно увидеть и сейчас, отметил Галузин, напомнив о ежедневных нарушениях договорённости о временном прекращении ударов по энергетическим объектам, которая была достигнута 18 марта на переговорах России и США. На словах киевское руководство согласилось соблюдать мораторий, а не деле постоянно нарушает его, подчеркнул замглавы дипведомства.