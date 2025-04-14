«Таких контактов нет, и ответственность за это несем не мы, а полностью украинская сторона», — приводит слова замглавы внешнеполитического ведомства газета «Известия».
Замминистра отметил, что киевский режим на протяжении всего конфликта показывал свою недоговороспособность и полное отсутствие стремления к мирному разрешению. Это можно увидеть и сейчас, отметил Галузин, напомнив о ежедневных нарушениях договорённости о временном прекращении ударов по энергетическим объектам, которая была достигнута 18 марта на переговорах России и США. На словах киевское руководство согласилось соблюдать мораторий, а не деле постоянно нарушает его, подчеркнул замглавы дипведомства.
Напомним, что в марте президент России Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако Киев в очередной раз показала своё нежелание достигать мира. В итоге ВСУ регулярно атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры.