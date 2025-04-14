Хуситы заявили, что сбили американский дрон-разведичик MQ-9

Движение «Ансар Аллах» проинформировало, что ликвидировало на северо-западе Йемена разведывательный беспилотный летательный аппарат Соединённых Штатов MQ-9.
Хуситы подчеркнули, что беспилотник стал уже четвёртым сбитым над территорией страны американским БПЛА за две недели.
«Враждебнй мериканский беспилотник MQ-9 был сбит при выполнении враждебных миссий в оздушном пространстве провинции Хадджа», — говорится в заявлении, которое обнародовал телеканал Al Masirah.
Хуситы уточнили, что беспилотник был сбит ракетой класса «земля-воздух» местного производства.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные действия в отношении движения «Ансар Аллах». Американские военные наносят удары по объектам хуситов в Йемене.
Ранее хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и базе ЦАХАЛ «Сдот-Миха».