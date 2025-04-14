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Хуситы заявили, что сбили американский дрон-разведичик MQ-9

Беспилотник был сбит ракетой класса «земля-воздух» местного производства.

Движение «Ансар Аллах» проинформировало, что ликвидировало на северо-западе Йемена разведывательный беспилотный летательный аппарат Соединённых Штатов MQ-9.

Хуситы подчеркнули, что беспилотник стал уже четвёртым сбитым над территорией страны американским БПЛА за две недели.

«Враждебнй мериканский беспилотник MQ-9 был сбит при выполнении враждебных миссий в оздушном пространстве провинции Хадджа», — говорится в заявлении, которое обнародовал телеканал Al Masirah.

Хуситы уточнили, что беспилотник был сбит ракетой класса «земля-воздух» местного производства.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил, что отдал приказ начать активные действия в отношении движения «Ансар Аллах». Американские военные наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Ранее хуситы заявили о нанесении ракетных ударов по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и базе ЦАХАЛ «Сдот-Миха».